Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни. Вони зазначають, що Росія, ймовірно, готується провести вирішальну стратегічну операцію протягом наступних 6 місяців

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Що задумав Путін

Вона буде спрямована на те, щоб перехопити ініціативу та покласти край низці оперативних успіхів України.

В ISW перерахували невдачі Росії у війні проти України. Експерти наголошують, що за останні 11 місяців Росія не змогла досягти більшості своїх основних оперативних цілей в Україні.

Зокрема, російські війська не змогли захопити Київ, а також Донецьку і Луганську області, утримати здобутки в Харківській області та в Херсоні.

Також аналітики ISW стверджують, що масовані ракетні атаки по критичній інфраструктурі України під керівництвом генерала Сергія Суровікіна наприкінці 2022 року, також не призвели до значних оперативних наслідків і не деморалізували українське суспільство, як це, ймовірно, планував Кремль.

Як змінилася тактика окупантів

Зважаючи на те, що Путін не відмовився від своїх загарбницьких цілей, він змінює фундаментальні підходи у веденні війни, переконані в ISW.

ISW помітив розвиток таких напрямків:

Кремль посилює як короткострокові, так і довгострокові зусилля з нарощування збройних сил.

Російські військові консервують мобілізований персонал для подальшого використання – це відхід від початкового підходу Кремля, який полягав у тому, щоб восени 2022 року кинути на фронт непідготовлений особовий склад.

Росія намагається відновити свою оборонно-промислову базу.

Путін рецентралізує контроль над військовими діями в Україні під керівництвом Міністерства оборони та призначив командувачем воєнних дій начальника Генерального штабу Валерія Герасимова.

Кремль посилює підготовку російського інформаційного простору для підтримки війни.

Також в ISW відзначають, що зусилля Кремля з підготовки до ймовірної вирішальної стратегічної дії у 2023 році не є несумісним із зусиллями Москви щодо створення умов для затяжної війни.