Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Они отмечают, что Россия предположительно готовится провести решающую стратегическую операцию в течение следующих 6 месяцев.

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Что задумал Путин

Она будет направлена на то, чтобы перехватить инициативу и положить конец ряду оперативных успехов Украины.

В ISW перечислили неудачи России в войне против Украины. Эксперты отмечают, что за последние 11 месяцев Россия не смогла достичь большинства своих основных оперативных целей в Украине.

В частности, российские войска не смогли захватить Киев, а также Донецкую и Луганскую области, удержать достижения в Харьковской области и Херсоне.

Также аналитики ISW утверждают, что массированные ракетные атаки по критической инфраструктуре Украины под руководством генерала Сергея Суровикина в конце 2022 года также не привели к значительным оперативным последствиям и не деморализовали украинское общество, как это, вероятно, планировал Кремль.

Как изменилась тактика оккупантов

Учитывая, что Путин не отказался от своих захватнических целей, он меняет фундаментальные подходы в ведении войны, убеждены в ISW.

ISW заметил развитие следующих направлений:

Кремль усиливает как краткосрочные, так и долгосрочные усилия по наращиванию вооруженных сил.

Российские военные консервируют мобилизованный персонал для дальнейшего использования – это отход от первоначального подхода Кремля, который заключался в том, чтобы осенью 2022 бросить на фронт неподготовленный личный состав.

Россия пробует вернуть свою оборонно-промышленную базу.

Путин рецентрализует контроль над военными действиями в Украине под руководством Министерства обороны и назначил командующим военными действиями начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Кремль усиливает подготовку русского информационного места для поддержки войны.

Также в ISW отмечают, что усилия Кремля по подготовке к вероятному решающему стратегическому действию в 2023 году не взаимоисключают с усилиями Москвы по созданию условий для затяжной войны.