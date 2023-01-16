Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона прокомментировал совместные военные учения на территории Беларуси с российской авиацией. Об этом пишет 24 канал.

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Что известно об обучении в Беларуси

Он отметил, что ВСУ готовы к таким учениям. Каждая воздушная цель ВС России известна и понятна нашим военным.

Надо на это реагировать, делать выводы, анализы. Какая-то цель под этими учениями есть, возможно, это перегруппировка войск, опрокидывание сил в Беларусь. А может и наоборот – опрокидывание из Беларуси на Восточное направление,

– отметил спикер Воздушных сил.

По словам Игната, Воздушные силы будут наблюдать за этими учениями. Эти аэродромы противник использует под пристальным наблюдением нашей радиолокационной разведки и разведки вообще. "Вся информация известна, будем смотреть и реагировать, если будут какие-то угрозы", – добавил Игнат.

Могут ли эти учения свидетельствовать о новых ракетных ударах

Игнатия спросили, могут ли эти учения использовать для ракетных ударов. Он отметил, что белорусские аэродромы уже неоднократно использовали российскую авиацию для ракетных ударов по Украине.

Однако сейчас этого не наблюдается, все последние массированные ракетные атаки были нанесены с территории России.

"Угроза остается, но говорить о большой группировке тоже нельзя", – добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

Что говорят об обучении в Беларуси

Минобороны Беларуси сообщило о старте учений. Там заявили, что главная цель обучения – повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

Российская и белорусская авиации планируют отработать: