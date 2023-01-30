Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Россия не прекращала реванш.
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Зеленский обсуждал угрозу с партнерами
Президент рассказал, что с первого дня, как он получил информацию о рисках от разведки, начал коммуницировать в закрытом режиме с лидерами других государств. Все вопросы были связаны с рисками реванша России.
По словам главы государства, эти обсуждения проходили еще до последнего заседания в формате Рамштайн. К слову, Зеленский заметил, что во время него одобрили важные решения. Главное – чтобы они были своевременны. Важно быстро реагировать, потому что замедленные решения становятся слабыми.
Реванш России не останавливался
Зеленский отметил, что всю информацию, полученную от разведки, Украина подробно анализирует и передает партнерам.
Секретов быть не может, нам нужна поддержка сейчас. Потому что реванш, о котором говорится... Я скажу вам честно, на Донбассе реванш и не останавливался,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что в Донбассе ситуация обостряется ежедневно.