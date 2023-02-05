Об этом заявил специальный советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс. Он считает, что повторное наступление все же возможно.

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Россия упустила возможность добиться каких-либо успехов

По словам Райса, страна-агрессор планирует весеннее наступление. Однако Россия, по его мнению, упустила возможность добиться каких-либо существенных успехов в наступлении.

Россия потеряла способность поддерживать любое широкомасштабное наступление из-за доказанной способности Украины обороняться, даже против сил, значительно их превосходящих в количестве,

– отметил советник Залужного.

Он подчеркнул, что Украина использует для этого относительно небольшое количество высокоточного управляемого оружия при поддержке чрезвычайно точной артиллерии.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует новое наступление России в феврале – марте.

Возможное повторное наступление России: что известно