Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, спрогнозировать действия россиян в ближайшее время довольно сложно, но чего-то нового ожидать не следует.

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Каким будет яростный для украинцев

Геннадий Гудков объяснил, что предусматривать планы кафиров на ближайшие дни или недели проблематично. Однако у него есть определенные догадки относительно вероятных действий россиян в течение февраля.

"Скорее всего, это будут попытки очередных обстрелов, ударов по инфраструктуре, отчаянные попытки взять Бахмут, а, возможно, они уже будут на выдохе", – отметил он.

По его мнению, если бы у России были определенные преимущества, то она уже давно бы использовала их в терроре Украины.

Совершенно ясно, что у Владимира Путина окна большой возможности в войне с Украиной нет. Я так предполагаю, что у него даже форточки нет, не то чтобы окна,

– сосредоточил внимание он.

Такой же логикой следует руководствоваться и рассматривая возможность повторного вторжения России на территорию Украины.

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Решатся ли россияне на повторное наступление

По словам Гудкова, нет оснований говорить, что россияне начнут наступление на всех фронтах.

"Я думаю, что февраль – это будет месяц не очень продуманных атак и операций со стороны российских Вооруженных сил, попыток выдать желаемое за действительность", – добавил он.

Он отметил, что россияне будут представлять вероятное незначительное продвижение войск за значительную победу.

Мы все прекрасно понимаем, что ВСУ к наступлению уже готовятся.

– подчеркнул он.

Геннадий Гудков пояснил, что западные партнеры Украины передают достаточное количество наступательного оружия, способного эффективно изменить ход войны.

"Я думаю, что она поступит скорее, чем думает российская армия", – заметил он.

По его мнению, на самом деле ВСУ уже подготовили серьезные наступательные действия, направление которых мы увидим впоследствии.

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