Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, на успех можно рассчитывать только в случае, когда все действия хорошо спланированы и отточенны.

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Какие проблемы у России

Юрий Федоров объяснил, что у России есть тысячи старых танков, которым примерно по 50–60 лет. Ориентировочно такого же возраста у врага есть артиллерийские пушки и другая бронетехника.

Естественно, это железо можно довести до более-менее боеспособного состояния, но оно само по себе не решает проблем. Решают проблемы люди, умеющие этим железом пользоваться,

– подчеркнул он.

По его мнению, современные западные танки, БМП, артиллерийские системы типа HIMARS значительно превосходят современные российские аналоги. Однако проблема россиян заключается не только в устаревшем вооружении, которое снимают с консервации со складов где-то за Уральскими горами и спешкой пытаются привести в нормальное состояние.

"Нужно еще научить людей пользоваться этим оружием", – обратил внимание он.

Военный эксперт добавил, что говорится об обеспечении сплочения боевых коллективов, то есть о создании боеспособных воинских частей, батальонов, подразделений, взводов, рот. Также важно закрыть потребность в командном составе, имеющем необходимый боевой опыт.

Такого командного состава в России катастрофически не хватает,

– прокомментировал он.

Именно с учетом этих проблем и следует анализировать возможность России осуществить наступление в течение двух–трех недель.

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Что может стать ключевым моментом

Юрий Федоров рассказал, что плохо подготовленное наступление, то есть когда войска не очень хорошо умеют воевать, это свидетельство того, что наступление будет провалено.

"Я думаю, если россияне будут спешить с таким наступлением, то увеличится вероятность того, что оно будет неуспешным", – заметил он.

По его мнению, в Москве существует соблазн нанести удар, впрочем, о его направлении пока не известно.

Мы видим наращивание российского давления на Угледар, Бахмут, где-то под Марьинкой, начиная с усиления наступательных действий, но это пока тактические планы, действия, которые не приводят ни к чему и не приведут,

– объяснил он.

По словам военного эксперта, такие старания врага не приведут к радикальным переменам или перелому в войне.

Пока не наблюдается активизация оккупантов вдоль границ. К тому же в любом случае количество российской армии отслеживается различными техническими средствами разведки.

"Пока мы видим то, что происходит на фронте от Угледара до Кременной ориентировочно. Вот там разворачиваются какие-то попытки России добиться успеха", – подчеркнул он.

По его мнению, ход и судьба войны будут решаться в других местах. Скорее всего, это будет Запорожская область.

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