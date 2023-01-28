Об этом 24 Канала рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Повторное наступление – это единственная возможность Путина остаться у власти, убежден он.

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В издании Bloomberg сообщили, что Россия готовится к наступлению в конце февраля – начале марта.

Военный обозреватель убежден, что для Путина это лишь попытка продлить срок своего существования. Глава Кремля сейчас находится в патовой ситуации, а попытки атаковать и продвигаться дальше – единственное, что его может удержать у власти.

Для всего мира очевидно, что Россия проиграет эту войну, однако Путин, подобно Адольфу Гитлеру во Второй мировой войне, до последнего пытается атаковать несмотря ни на что, заметил Бочкала.

По его словам, диктатору будет все труднее объяснять россиянам, для чего нужна эта война. Ведь их ждет ухудшение уровня жизни, смерти солдат, введение все большего количества санкций.

Россия может готовить наступление

Бочкала отметил, что Россия планировала закончить войну через 3 дня, но война длится уже 11 месяцев. Поэтому, какое бы наступление Россия ни готовила, оно обязательно завершится очередным фиаско.

Военный обозреватель отметил, что дата февраля – март сходится со временем, когда Путин объявил так называемую ограниченную мобилизацию. Это как раз тот термин, за который уже будут подготовлены российские "мобики".

Россияне продолжат свою тактику нашествия, подобно монголо-татарскому игу, иронически заметил эксперт. Запасы ракет, боеприпасов и бронированной техники в России все больше иссякают.

Единственное, чем они пока могут пополнять резервы, – это живая сила. Это граждане России, которых Путин просто уничтожает. Ракеты у них закончится гораздо быстрее, чем граждане,

– добавил Бочкала.

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Россияне пытаются продвигаться

"Эпическая победа" россиян в Соледаре стала возможна благодаря тому, что они шли по своим трупам, убежден Бочкала. Поэтому у Путина остается единственная надежда – пытаться продвигаться в сторону Угледара и Бахмута.

По словам военного обозревателя, у россиян больше нет возможности продемонстрировать качественное наступление на других участках фронта. Он предполагает, что ожидать очередных попыток продвижения россиян можно на Запорожском направлении.

Но мы уже знаем заранее, как это будет происходить и что с этим делать,

– подчеркнул говорящий.

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