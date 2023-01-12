По его словам, заводы оккупантов сейчас работают на полную мощность. Это означает, что не исключены серьезные действия России. И их стоит ожидать в ближайшее время.

Читайте также Ротация "паркетных" генералов в России: как изменится ситуация на фронте

Россия готовится к возобновлению наступления

На мой взгляд, Россия многое делает для того, чтобы подтвердить, что готовится к серьезной большой кампании. Следует ожидать серьезных действий, возможно, через несколько недель,

– подчеркнул Пацек.

Он отметил, что, скорее всего, произойти это может в марте. Кроме того, обратил внимание на около 230 тысяч мобилизованных россиян.

"Вдруг они исчезли из виду. Скорее всего, они обучены, подготовлены к последующей деятельности. Между тем Путин увеличил численность армии до более 1 миллиона 150 тысяч человек. Это большой численный прогресс", – подчеркнул он.

Оружейные заводы работают по полной

Пацек добавил, что российские оружейные заводы не прекращают свою работу. Более того, они работают на полную мощность. И это показывает, что оккупанты не остановятся.

"Теперь есть три смены, а не одна. На многих заводах срочно проводится капитальный ремонт оборудования, обезвреженного во время войны. Кроме того, по его словам, это подготовительный этап к большей кампании, то есть преследование Украины путем уничтожения ее критически важной инфраструктуры и передислокации войск в Беларуси", – добавил он.

Заметим, что враг уже потерял тысячи своих бойцов и машин. И его это не останавливает. Кратко пройдемся по актуальной статистике потерь оккупантов.

Уже уничтожили более 113 тысяч россиян

С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 113 390 российских бойцов. А вот за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 430 оккупантов. Добавим, что это примерные цифры, ведь точно подсчитать потери врага в зонах ведения активных боев просто невозможно.

Что касается техники, то ее немалое количество превратили в металлолом. Оккупанты лишились 3094 танков, 6159 боевых бронированных машин, 2082 артиллерийских систем, 437 РСЗО, 218 ПВО, 285 самолетов, 276 вертолетов, 1865 БпЛА оперативно-тактического уровня, 723 крылатых ракет, 17 судов, 4826 автомобилей и автоцистерн, а также 184 единицы спецтехники.