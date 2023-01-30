Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, на успіх можна розраховувати лише у випадку, коли усі дії є добре спланованими та відточеними.

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Які проблеми у Росії

Юрій Федоров пояснив, що у Росії є тисячі старих танків, яким приблизно по 50–60 років. Орієнтовно такого ж віку ворог має артилерійські пушки та іншу бронетехніку.

Звісно, це залізо можна довести до більш-менш боєздатного стану, але воно саме по собі не розв'язує проблем. Розв'язують проблеми люди, які вміють цим залізом користуватися,

– наголосив він.

На його думку, сучасні західні танки, БМП, артилерійські системи по типу HIMARS значно перевершують сучасні російські аналоги. Проте проблема росіян полягає не лише в застарілому озброєнні, яке знімають із консервації зі складів десь за Уральськими горами та його поспіхом намагаються привести в нормальний стан.

"Потрібно ще навчити людей користуватися цією зброєю", – зосередив увагу він.

Військовий експерт додав, що мовиться про забезпечення згуртування бойових колективів, тобто про створення боєздатних військових частин, батальйонів, підрозділів, взводів, рот. Також важливо закрити потребу у командному складі, який має необхідний бойовий досвід.

Такого командного складу у Росії катастрофічно не вистачає,

– прокоментував він.

Саме з огляду на ці проблеми й варто аналізувати можливість Росії здійснити наступ упродовж двох–трьох тижнів.

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Що може стати ключовим моментом

Юрій Федоров розказав, що погано підготований наступ, тобто коли війська не дуже добре вміють воювати, це свідчення того, що наступ буде провалений.

"Я думаю, якщо росіяни будуть поспішати із таким наступом, то збільшиться вірогідність того, що він буде неуспішним", – зауважив він.

На його думку, у Москві існує спокуса завдати удару, втім про його напрямок наразі не відомо.

Ми бачимо нарощування російського тиску на Вугледар, Бахмут, десь під Мар'їнкою, починаючи з посилення наступальних дій, але це поки тактичні плани, дії, які не призводять ні до чого і не призведуть,

– пояснив він.

За словами військового експерта, такі старання ворога не призведуть до радикальних змін чи перелому у війні.

Наразі не спостерігається активізація окупантів уздовж кордонів. До того ж у будь-якому випадку кількість російського війська відстежується різними технічними засобами розвідки..

"Поки ми бачимо те, що відбувається на фронті від Вугледару до Кремінної орієнтовно. Ось там розгортаються якісь намагання Росії досягнути успіху", – наголосив він.

На його думку, перебіг і доля війни буде вирішуватися в інших місцях. Скоріше за все це буде Запорізька область.

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