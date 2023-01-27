Однак зараз у російських окупантів немає можливості для нового наступу ніде, окрім Донбасу. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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За його словами, є певні моменти, пов'язані з логістичними ланцюжками та наявністю іншої інфраструктури для наступу.

Де російські окупанти можуть почати наступ

"Будь-який наступ, який може принести росіянам хоч якийсь успіх, вони можуть почати лише з тих точок, які готували роками", – сказав Світан.

Як зазначив військовий експерт, є 3 основні ділянки, де окупанти тривалий час проводити підготовку.

Донбас, тобто окуповані території Донецької та Луганської областей.

Окупований півострів Крим.

Місто Валуйки на півдні Бєлгородської області, яка розташоване приблизно за 15 кілометрів від кордону з Україною. Як розповів полковник запасу ЗСУ, росіяни роками готували базу у Валуйках та всю її інфраструктуру саме до виконання наступальних дій.

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Кордон України став лінією оборони

Військовий експерт припустив, що саме з цих 3 напрямків і можуть спробувати наступати російські окупанти.

"Щодо інших напрямків – Білоруського, Брянського, Курського та решти Бєлгородської області, то там немає ніякої інфраструктури для наступу", – сказав Світан.

Окрім того, за словами військового експерта, навіть якби окупанти захотіли атакувати у нових місцях, то у них нічого не вийде.

Наші війська вже здійснили певні дії вздовж лінії кордону. Кордон зараз є практично оборонною лінією фронту. І пробити її без попередньої тривалої підготовки просто неможливо,

– наголосив Світан.

Окупанти підуть у наступ на Донбасі

Військовий експерт вважає, що у найближчі місяці росіяни можуть почати наступ саме на Донбасі. Світан припустив, що, зокрема, перед окупантами стоятиме завдання вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Росіяни намагатимуться обійти з боку Бахмута. Світан припустив, що, можливо, загарбники спрямують частину зусиль для наступу на південь від Бахмута – у районі Курдюмівки та Кліщіївки, аби рухатися у напрямку Часового Яру та Костянтинівки.

Також російські війська продовжать наступати у районі Вугледара. За словами полковника запасу ЗСУ, окупанти намагатимуться вийти на північ вздовж кордону Донецької області та перерізати лінії комунікацій з центром нашого Донецького угруповання.

Росіяни спробують обміняти Запоріжжя та Херсонщину на Крим та весь Донбас

Щодо інших ділянок фронту, зокрема, на Півдні України, то, на думку Світана, там не варто очікувати ніяких активних дій з боку Росії.

Роман Світан Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт У Запорізькій та Херсонській областях росіяни не те що не будуть наступати. Вони навіть оборонятися не будуть. Вони спробують обміняти ці області на Крим та весь Донбас. Тобто йдеться про Донецьку та Луганську область у їхніх адміністративних кордонах.

Військовий експерт додав, що є певні моменти, які вказують на те, що російські війська навіть не можуть підготуватися до серйозної оборони на Півдні України. А ознак підготовки до наступу там тим паче немає.

Загарбники можуть намагатися витиснути ЗСУ до Лимана

Також, за словами Світана, окупанти спробують висунутися з російських Валуйок на Донеччину та Харківщину.

"З Валуйок росіяни можуть виконати певний маневр – вийти у напрямку Куп'янська та Сватового вздовж Оскільського водосховища та ріки Оскіл. Наступаючи з межиріччя Осколу, Жеребця і ріки Красна, вони спробують витиснути наші війська до Лимана", – сказав полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що це – одне із завдань, яке росіяни можуть собі поставити у 2023 році. Однак на більше окупантам розраховувати не доводиться.

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