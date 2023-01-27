Однако сейчас у российских оккупантов нет возможностей для нового наступления нигде, кроме Донбасса. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.
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По его словам, есть некоторые моменты, связанные с логистическими цепочками и наличием другой инфраструктуры для наступления.
Где российские оккупанты могут начать наступление
"Любое наступление, которое может принести россиянам хоть какой-то успех, они могут начать только с тех точек, которые готовили годами", – сказал Свитан.
Как отметил военный эксперт, есть 3 основных участка, где оккупанты длительное время проводят подготовку.
- Донбасс, то есть оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
- Оккупированный полуостров Крым.
- Город Валуйки на юге Белгородской области, расположенный примерно в 15 километрах от границы с Украиной. Как рассказал полковник запаса ВСУ, россияне годами готовили базу в Валуйках и всю ее инфраструктуру именно для выполнения наступательных действий.
Стрим Дарии Кудимовой и Романа Свитана: смотрите полное видео
Граница Украины стала линией обороны
Военный эксперт предположил, что именно с этих 3 направлений и могут попытаться наступать российские оккупанты.
"Что касается других направлений – Белорусского, Брянского, Курского и остальной части Белгородской области, то там нет никакой инфраструктуры для наступления", – сказал Свитан.
Кроме того, по словам военного эксперта, даже если бы оккупанты захотели атаковать в новых местах, то у них ничего не получится.
Наши войска уже совершили определенные действия вдоль линии границы. Граница сейчас является практически оборонной линией фронта. И пробить ее без предварительной длительной подготовки просто невозможно,
– подчеркнул Свитан.
Оккупанты пойдут в наступление на Донбассе
Военный эксперт считает, что в ближайшие месяцы россияне могут начать наступление именно на Донбассе. Свитан предположил, что, в частности, перед оккупантами будет задача выйти на административные границы Донецкой области.
- Россияне постараются обойти со стороны Бахмута. Свитан предположил, что, возможно, захватчики направят часть усилий для наступления к югу от Бахмута – в районе Курдюмовки и Клещеевки, чтобы двигаться в направлении Часового Яра и Константиновки.
- Также российские войска продолжат наступать в районе Угледара. По словам полковника запаса ВСУ, оккупанты будут пытаться выйти на север вдоль границы Донецкой области и перерезать линии коммуникаций с центром нашей Донецкой группировки.
Россияне попытаются обменять Запорожье и Херсонскую область на Крым и весь Донбасс
Что касается других участков фронта, в частности, на Юге Украины, то, по мнению Свитана, там не стоит ожидать никаких активных действий со стороны России.
В Запорожской и Херсонской областях россияне не только не будут наступать. Они даже обороняться не будут. Они попытаются обменять эти области на Крым и на весь Донбасс. То есть речь идет о Донецкой и Луганской областях в их административных границах.
Военный эксперт добавил, что есть определенные моменты, указывающие на то, что российские войска даже не могут подготовиться к серьезной обороне на Юге Украины. А признаков подготовки к наступлению там тем более нет.
Захватчики могут пытаться вытеснить ВСУ к Лиману
Также, по словам Свитана, оккупанты попытаются выдвинуться из российских Валуек в Донецкую и Харьковскую области.
"Из Валуек россияне могут выполнить определенный маневр – выйти в направлении Купянска и Сватового вдоль Оскольского водохранилища и реки Оскол. Наступая из междуречья Оскола, Жеребца и реки Красная, они попытаются вытеснить наши войска к Лиману", – сказал полковник запаса ВСУ.
Он добавил, что это одна из задач, которую россияне могут себе поставить в 2023 году. Однако на большее оккупантам рассчитывать не приходится.
Россия планирует новое наступление на Украину: коротко
- Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, россияне могут пойти в новое наступление в конце февраля – марте. Опасны Донецкое и Луганское направления, поскольку захватчики стремятся завершить оккупацию этих областей.
- Владимир Зеленский заявил, что во время нового наступления Россия может пойти с любого направления. Глава государства сообщил, что Украина уже фиксирует активизацию оккупантов.
- Издание Bloomberg со ссылкой на людей, близких к Кремлю, сообщило, что возобновление наступления России на Украину возможно уже в феврале – марте.
- На Западе сомневаются, что у России есть ресурсы для нового масштабного наступления. В то же время, союзники опасаются, что новое российское наступление может начаться до того, как Киев получит обещанные поставки американских и европейских боевых танков.