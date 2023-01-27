Однако сейчас у российских оккупантов нет возможностей для нового наступления нигде, кроме Донбасса. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

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По его словам, есть некоторые моменты, связанные с логистическими цепочками и наличием другой инфраструктуры для наступления.

Где российские оккупанты могут начать наступление

"Любое наступление, которое может принести россиянам хоть какой-то успех, они могут начать только с тех точек, которые готовили годами", – сказал Свитан.

Как отметил военный эксперт, есть 3 основных участка, где оккупанты длительное время проводят подготовку.

Донбасс, то есть оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Оккупированный полуостров Крым.

Город Валуйки на юге Белгородской области, расположенный примерно в 15 километрах от границы с Украиной. Как рассказал полковник запаса ВСУ, россияне годами готовили базу в Валуйках и всю ее инфраструктуру именно для выполнения наступательных действий.

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Граница Украины стала линией обороны

Военный эксперт предположил, что именно с этих 3 направлений и могут попытаться наступать российские оккупанты.

"Что касается других направлений – Белорусского, Брянского, Курского и остальной части Белгородской области, то там нет никакой инфраструктуры для наступления", – сказал Свитан.

Кроме того, по словам военного эксперта, даже если бы оккупанты захотели атаковать в новых местах, то у них ничего не получится.

Наши войска уже совершили определенные действия вдоль линии границы. Граница сейчас является практически оборонной линией фронта. И пробить ее без предварительной длительной подготовки просто невозможно,

– подчеркнул Свитан.

Оккупанты пойдут в наступление на Донбассе

Военный эксперт считает, что в ближайшие месяцы россияне могут начать наступление именно на Донбассе. Свитан предположил, что, в частности, перед оккупантами будет задача выйти на административные границы Донецкой области.

Россияне постараются обойти со стороны Бахмута. Свитан предположил, что, возможно, захватчики направят часть усилий для наступления к югу от Бахмута – в районе Курдюмовки и Клещеевки, чтобы двигаться в направлении Часового Яра и Константиновки.

Также российские войска продолжат наступать в районе Угледара. По словам полковника запаса ВСУ, оккупанты будут пытаться выйти на север вдоль границы Донецкой области и перерезать линии коммуникаций с центром нашей Донецкой группировки.

Россияне попытаются обменять Запорожье и Херсонскую область на Крым и весь Донбасс

Что касается других участков фронта, в частности, на Юге Украины, то, по мнению Свитана, там не стоит ожидать никаких активных действий со стороны России.

Роман Свитан Полковник запаса ВСУ, военный эксперт В Запорожской и Херсонской областях россияне не только не будут наступать. Они даже обороняться не будут. Они попытаются обменять эти области на Крым и на весь Донбасс. То есть речь идет о Донецкой и Луганской областях в их административных границах.

Военный эксперт добавил, что есть определенные моменты, указывающие на то, что российские войска даже не могут подготовиться к серьезной обороне на Юге Украины. А признаков подготовки к наступлению там тем более нет.

Захватчики могут пытаться вытеснить ВСУ к Лиману

Также, по словам Свитана, оккупанты попытаются выдвинуться из российских Валуек в Донецкую и Харьковскую области.

"Из Валуек россияне могут выполнить определенный маневр – выйти в направлении Купянска и Сватового вдоль Оскольского водохранилища и реки Оскол. Наступая из междуречья Оскола, Жеребца и реки Красная, они попытаются вытеснить наши войска к Лиману", – сказал полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что это одна из задач, которую россияне могут себе поставить в 2023 году. Однако на большее оккупантам рассчитывать не приходится.

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