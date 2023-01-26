По состоянию на сегодняшний день на Донецкое и Луганское направления оккупанты стянули 374 своих батальона. Об этом 24 Каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Где захватчики могут пойти в наступление
Захватчики стянули на эти направления все что имели. Однако у них ничего не получается, Вооруженные Силы Украины продолжают смело защищать нашу землю.
Соответственно, понимаем, что, кроме этого направления, есть еще Запорожское, где они последние недели каждый день предпринимают попытки, условно говоря, смотреть, где у нас есть слабые места. Куда они будут двигаться дальше – зависит от многих факторов,
– сообщил секретарь СНБО.
Впрочем, сегодня оккупационное войско продолжают ослаблять. По словам Данилова, потери врага только на Донецком и Луганском направлениях превышают наши потери в 7,4 раза.
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- В американском Институте изучения войны предполагают 3 варианта действий российской армии в 2023 году. Это – либо масштабная атака из Луганской области, либо сосредоточение на обороне захваченных территорий, либо наступление из Беларуси. Последний вариант – маловероятный.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман убежден, что российские оккупанты попытаются сесть в стратегическую оборону, чтобы полностью удержать ранее захваченные территории Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наступление россиян можно ждать с любой стороны. Не исключено, что захватчики попытаются совершить масштабную атаку на Юге или Востоке.
- В то же время полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что на некоторых направлениях россияне уже проводят подготовительные работы до вероятного весеннего наступления. Более того, на некоторых направлениях они уже понемногу начинают его.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что если захватчики начнут новое вторжение, то будут действовать по сценарию, который они пытались воплотить в начале полномасштабной войны. По его словам, в таком случае это будут такие же колонны, которые будут врываться через границу.