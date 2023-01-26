Станом на сьогодні на Донецький та Луганський напрямки окупанти стягнули 374 своїх батальйони. Про це 24 Каналу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
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Де загарбники можуть піти у наступ
Загарбники стягнули на ці напрямки все, що мали. Однак у них нічого не виходить, Збройні Сили України продовжують відважно боронити нашу землю.
Відповідно розуміємо, що крім цього напрямку є ще Запорізький, де вони крайні тижні кожного дня здійснюють спроби, умовно кажучи, дивитися, де у нас є слабкі місця. Де вони рухатимуться далі – залежить від багатьох факторів,
– повідомив секретар РНБО.
Утім, сьогодні окупаційне військо продовжує виснажуватися. За словами Данілова, втрати ворога лише на Донецькому на Луганському напрямках перевищують наші втрати у 7,4 раза.
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Росія готує новий наступ: що відомо
- В американському Інституті вивчення війни припускають 3 варіанти дій російської армії у 2023 році. Це – або масштабна атака з Луганської області, або зосередження на обороні захоплених територій, або ж наступ з Білорусі. Останній варіант – малоймовірний.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що російські окупанти спробують сісти в стратегічну оборону, щоб повністю втримати раніше захоплені території України.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наступ росіян можна чекати з будь-якого боку. Не виключено, що загарбники спробують здійснити масштабну атаку на Півдні чи Сході.
- Водночас полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що на деяких напрямках росіяни вже проводять підготовчі роботи до ймовірного весняного наступу. Ба більше, на деяких напрямках вони вже потрохи починають його.
- Військовий експерт Олег Жданов зауважив, якщо загарбники почнуть нове вторгнення, то діятимуть за сценарієм, який вони намагалися реалізувати на початку повномасштабної війни. За його словами, у такому разі це будуть такі самі колони, які будуть вдиратися через кордон.