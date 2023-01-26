Станом на сьогодні на Донецький та Луганський напрямки окупанти стягнули 374 своїх батальйони. Про це 24 Каналу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Не пропустіть Новий наступ Росії у 2023 році: до чого варто готуватися Україні

Де загарбники можуть піти у наступ

Загарбники стягнули на ці напрямки все, що мали. Однак у них нічого не виходить, Збройні Сили України продовжують відважно боронити нашу землю.

Відповідно розуміємо, що крім цього напрямку є ще Запорізький, де вони крайні тижні кожного дня здійснюють спроби, умовно кажучи, дивитися, де у нас є слабкі місця. Де вони рухатимуться далі – залежить від багатьох факторів,

– повідомив секретар РНБО.

Утім, сьогодні окупаційне військо продовжує виснажуватися. За словами Данілова, втрати ворога лише на Донецькому на Луганському напрямках перевищують наші втрати у 7,4 раза.

Данілов припустив, де росіяни можуть піти у наступ: дивіться відео

Росія готує новий наступ: що відомо