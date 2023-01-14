Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Раніше він розказав про те, яке стратегічне значення має для росіян Соледар.
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Мобілізовані росіяни з полігонів
Світан розповів, що у росіян нині є 200 тисяч мобілізованих, які не одразу вирушили на фронт, а готувались на полігонах. Тепер вони батальйонами заходять в Україну. Показовий приклад БТГ у Макіївці, яких ЗСУ знищили. По 2 – 3 БТГ нині заходять щодня і розосереджуються по фронту.
Уже почались певні воєнні дії, які можна сказати оживили фронт. З таким же поривом, з яким вони намагаються йти в районі Соледару на оточення Бахмута, вони так само йдуть і південніше, можливо, навіть потужніше вийти в бік Костянтинівки,
– зазначив військовий експерт.
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Локальний наступ
Він продовжив, що артилерійська підготовка відбувається в районі Вугледару, Гуляйполя. Фронт почав рухатись. Однак повністю ці 200 тисяч зайдуть в Україну під кінець лютого. Вони будуть здатні лише на якусь локальну дію, не за рамками тих локацій.
"Швидше за все, це буде спроба з південного фронту, з боку Гуляйполя, Вугледару піднятись на північ угору, перерізати шляхи постачання з Запоріжжя та Дніпра в бік Донецька, нашого донецького угруповання. Це все, що вони на кінець зими – початок весни можуть зробити з тією кількістю сил і засобів, які нині є", – зауважив льотчик-інструктор.
Полковник ЗСУ в запасі додав, що для чогось більшого росіянам потрібно 300 – 400 тисяч військових. Таку кількість людей вони, очевидно, готуватимуть на літо для наступного наступу. Нині ж вони заходять в Україну по плану, групами й на лютий готують свої дії.
Ситуація на Донеччині: останні новини
- У своєму вечірньому відеозверненні глава держави зазначив, що наразі питання номер один – це Соледар, це Бахмут, це боротьба загалом за Донецький напрямок. Президент наголосив: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно.
- Російські загарбники знищують будівлі, адже кожна з них є своєрідною фортифікаційною спорудою, з якої можна вести вогонь та нищити ворога. Українським захисникам вдалося завдати потужного артилерійського та авіаційного удару по скупченню російських військ під Соледаром.
- На Бахмутському напрямку зникли британські волонтери Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі. Невдовзі окупанти заявили, що знайшли тіло одного з них.