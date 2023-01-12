Про це президент Володимир Зеленський повідомив 12 січня. Він зазначив, що окремо обговорили перебіг боїв у Бахмуті й Соледарі.

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"Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок йшлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів", – зазначив президент.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк для 24 Каналу розповів, що важко порахувати всі втрати ворога у Донецькій області. За його словами, самі росіяни не зважають на це.

Але це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч (втрат окупантів – 24 Канал) за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують, – повідомив Подоляк.

Він додав, що росіяни постійно брешуть про перехоплення ініціативи. Загарбники концентрують велику кількість військ на фронті.

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