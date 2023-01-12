Про це 24 Каналу розповів журналіст "Донбас Реалії" Олександр Демченко. Він переконаний, якщо росіяни перебазували частину техніки з півдня на схід, цим обов'язково скористаються українські військові.

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За словами Демченка, раніше згадувалося, що для наступу українських військ на будь-якому напрямку були несприятливі погодні умови, бо просування важкої техніки ускладнюється плюсовою температурою. Нині на території України встановилися морозна погода, і цей фактор сприяє наступальним діям, підкреслив журналіст.

Затишшя на півдні

Демченко зауважив, що останнім часом спостерігається певне затишшя на півдні. Відповідно до попередньої інформації звідти росіяни значну частину техніки та особового складу перекинули на перспективний, як їм здається, напрямок Кремінна – Бахмут.

Якщо це справдиться, то українське командування буде готувати своєрідні сюрпризи для росіян на інших напрямках, напротивагу тому, що окупанти зараз роблять на Бахмутському напрямку,

– додав мовець.

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Яким буде український контрнаступ

Демченко згадав, що після українського контрнаступу, звільнення Харківщини та кількох населених пунктів Луганщини, лінія фронту встановилася вздовж Сватового – Кремінної.

Ця лінія важлива для російського командування, бо у разі її перерізання буде великий ризик втрати всієї захопленої частини на півночі Луганської області – це Сватове, Старобільськ тощо,

– підкреслив журналіст.

Він зауважив, що захоплена Росією територія на Луганщині, хоч і не надто урбанізована, але має масштабний вигляд на карті. У разі її деокупації для росіян це буде черговим свідченням неспроможності захистити захоплені території і важко вдарить по їхній пропаганді.

До того ж так росіяни втратять можливість наступати з північного напрямку, акцентував Демченко.

Росіяни намагаються перешкоджати

"У разі наступу українських військ північніше Кремінної в оточення може потрапити вся промислова агломерація, де перебуває Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, яку так складно і з великими жертвами штурмували російські війська влітку 2022 року", – зауважив Демченко.

Він підкреслив, що на Луганщині є одразу кілька напрямків, де росіяни намагаються завадити контрнаступу. На противагу цьому, з іншого боку кожен з цих успішних наступів може принести непоправні втрати для військового потенціалу та бойового духу окупантів.

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