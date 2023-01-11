Відповідне відео вже розповсюдилось мережею. На ньому можна побачити, як українські прикордонники разом із ЗСУ розгромили окупантів.

Зверніть увагу ЗСУ вщент розбили "вагнерівців" під Бахмутом: знищення окупантів потрапило на відео

Як прикордонники вибухово зустрічали "вагнерівців" у Соледарі

На початку січня прикордонники спільно з підрозділами однієї з механізованих бригад ЗСУ стримували ворожий наступ на Соледар.

Так, наша аеророзвідка виявила групу російських піхотинців. І в режимі реального часу за ними слідкували.

Наблизившись до позицій наших захисників, вагнерівці потрапили під перехресний вогонь.

Великокаліберні кулемети завдали ворогу втрат. Розгром окупантів на цьому напрямку довершив влучний артилерійський удар, який також скоригувала прикордонна "пташечка",

– зазначили прикордонники.

ЗСУ та прикордонники розгромили "вагнерівців" у Соледарі: дивіться відео

Як українські захисники нищать ворога

Втрати росіян у техніці: