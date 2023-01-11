Соответствующее видео уже распространилось по сети. На нем можно увидеть, как украинские пограничники вместе с ВСУ разгромили оккупантов.

Обратите внимание ВСУ вдребезги разбили "вагнеровцев" под Бахмутом: уничтожение оккупантов попало на видео

Как пограничники взрывно встречали "вагнеровцев" в Соледаре

В начале января пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ сдерживали вражеское наступление на Соледар.

Так, наша аэроразведка обнаружила группу российских пехотинцев. И в режиме реального времени за ними следили.

Приблизившись к позициям наших защитников, вагнеровцы попали под перекрестный огонь.

Крупнокалиберные пулеметы нанесли врагу потери. Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала приграничная "птичка",
– отметили пограничники.

ВСУ и пограничники разгромили "вагнеровцев" в Соледаре: смотрите видео

Как украинские защитники уничтожают врага

Потери россиян в технике:

  • танков – 3094 (+10);
  • боевых бронированных машин – 6159 (+5);
  • артиллерийских систем – 2078 (+5);
  • РСЗО – 437 (+3);
  • средств ПВО – 217 (+0);
  • самолетов – 285 (+0);
  • вертолетов – 275 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2);
  • крылатых ракет – 723 (+0);
  • кораблей/катеров – 17 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9);
  • специальной техники – 184 (+1).