Соответствующее видео уже распространилось по сети. На нем можно увидеть, как украинские пограничники вместе с ВСУ разгромили оккупантов.
Обратите внимание ВСУ вдребезги разбили "вагнеровцев" под Бахмутом: уничтожение оккупантов попало на видео
Как пограничники взрывно встречали "вагнеровцев" в Соледаре
В начале января пограничники совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ сдерживали вражеское наступление на Соледар.
Так, наша аэроразведка обнаружила группу российских пехотинцев. И в режиме реального времени за ними следили.
Приблизившись к позициям наших защитников, вагнеровцы попали под перекрестный огонь.
Крупнокалиберные пулеметы нанесли врагу потери. Разгром оккупантов на этом направлении завершил точный артиллерийский удар, который также скорректировала приграничная "птичка",
– отметили пограничники.
ВСУ и пограничники разгромили "вагнеровцев" в Соледаре: смотрите видео
Как украинские защитники уничтожают врага
- Ранее в сети появилось эпическое видео, как Вооруженные Силы Украины уничтожают врагов. "Хладноярцы" ликвидировали нескольких "вагнеровцев" возле Бахмута.
- Во временно оккупированной Макеевке мощный "хлопок" посетил одно из училищ города. Там находились сотни оккупантов.
- По состоянию на 11 января украинские защитники ликвидировали уже 112 960 оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 490 захватчиков.
Потери россиян в технике:
- танков – 3094 (+10);
- боевых бронированных машин – 6159 (+5);
- артиллерийских систем – 2078 (+5);
- РСЗО – 437 (+3);
- средств ПВО – 217 (+0);
- самолетов – 285 (+0);
- вертолетов – 275 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2);
- крылатых ракет – 723 (+0);
- кораблей/катеров – 17 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9);
- специальной техники – 184 (+1).