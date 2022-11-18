В сети появилось эпическое видео, как Вооруженные Силы Украины уничтожают врагов. "Холодноярцы" ликвидировали нескольких "вагнеровцев" у Бахмута.

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Как ВСУ уничтожают "армию" Пригожина на Донбассе

Телеграм-канал "Оперативный ВСУ" обнародовал видео, на котором видно, как украинские военные наносят мощный удар по позиции противника. В результате этого вагнеровцы понесли потери.

Обратите внимание! "Холодноярцы" – военные из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Входят в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Украинские защитники ударили по "вагнеровцам": смотрите видео

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Враг безрезультатно пытается захватить Бахмут

Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко во время брифинга рассказал, что оккупанты продолжают отчаянные попытки захватить Бахмут. Однако каждый раз терпят поражение.

По словам Кириленко, самым горячим остается Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское направления. Враг уничтожает там все на своем пути.

Когда россиянам приходится отступать на прежние позиции, они фактически полностью разрушают прифронтовые населенные пункты. Глава ОВА добавляет, что оккупанты уничтожили 60% Бахмута.

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