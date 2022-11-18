В сети появилось эпическое видео, как Вооруженные Силы Украины уничтожают врагов. "Холодноярцы" ликвидировали нескольких "вагнеровцев" у Бахмута.

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Как ВСУ уничтожают "армию" Пригожина на Донбассе

Телеграм-канал "Оперативный ВСУ" обнародовал видео, на котором видно, как украинские военные наносят мощный удар по позиции противника. В результате этого вагнеровцы понесли потери.

Украинские защитники ударили по "вагнеровцам": смотрите видео

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Враг безрезультатно пытается захватить Бахмут

  • Глава Донецкой ОВ Павел Кириленко во время брифинга рассказал, что оккупанты продолжают отчаянные попытки захватить Бахмут. Однако каждый раз терпят поражение.
  • По словам Кириленко, самым горячим остается Бахмутское, Авдеевское, Новопавловское направления. Враг уничтожает там все на своем пути.
  • Когда россиянам приходится отступать на прежние позиции, они фактически полностью разрушают прифронтовые населенные пункты. Глава ОВА добавляет, что оккупанты уничтожили 60% Бахмута.

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