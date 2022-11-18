У мережі з'явилося епічне відео, як Збройні Сили України знищують ворогів. "Холодноярці" ліквідували декількох "вагнерівців" біля Бахмута.
Читайте також Вагнерівці стратили експодільника за здачу в полон: у МВС пояснили, де в цій історії правда
Як ЗСУ знищують "армію" Пригожина на Донбасі
Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" оприлюднив відео, на якому видно, як українські військові завдають потужного удару по позиції противника. Унаслідок цього вагнерівці зазнали втрат.
Українські захисники вдарили по "вагнерівцях": дивіться відео
До теми "Вагнерівці" і близько не стоять біля найкращих українських військових, — генерал США Ходжес
Ворог безрезультатно намагається захопити Бахмут
- Глава Донецької ОВА Павло Кириленко під час брифінгу розповів, що окупанти продовжують відчайдушні спроби захопити Бахмут. Однак щоразу зазнають поразки.
- За словами Кириленка, найгарячішим залишається Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки. Ворог нищить там усе на своєму шляху.
- Коли росіянам доводиться відступати на попередні позиції, вони фактично повністю руйнують прифронтові населені пункти. Голова ОВА додає, що окупанти знищили 60% Бахмута.
До теми – Окупанти не можуть взяти Бахмут: дивіться відео