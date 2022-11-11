Натомість ворог зазнає колосальних втрат. Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Ворог прагне бодай десь здобути успіх

За словами Кириленка, найгарячішим лишається Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський напрямки.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб прорвати оборону ЗСУ або зайти в місто, або обійти його. Це для того, щоб надалі розвивати свій наступ,

– сказав Кириленко.

За його словами, окупанти перекидають значні сили на вказані напрямки, розподіляють їх, щоб, потерпаючи фіаско на інших напрямках, хоч десь здобути успіх.

"Тому ворог має величезні втрати, але своїх спроб не припиняє", – зазначив глава ОВА.

Ворог нищить все на своєму шляху

Він також додав, що росіяни фактично знищують прифронтові населенні пункти під час свого відступу на попередні позиції.

Вся лінія фронту від півдня до Півночі – Мар'їнка, Красногорівка, Вугледарський напрямок, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Соледар, частково Сіверська громада – потрапляють під постійні обстріли. І руйнація інфраструктури у регіоні дуже велика. Якщо брати місто Бахмут, то вже понад 60% там можна констатувати зруйновану інфраструктуру міста,

– підкреслив Кириленко.

Чому окупанти кілька місяців не можуть взяти Бахмут

Російські окупанти вже понад 4 місяці активно намагаються штурмувати Бахмут, щоб захопити це місто, але ЗСУ міцно тримають оборону і не дають їм просунутися. Ба більше, окупанти зазнають на Бахмутському напрямку просто шалених втрат.

Як пояснив речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий, окупантам не вдається виконати поставлене завдання із захоплення Бахмута з двох причин, зокрема:

неймовірна мужність, вмотивованість, стійкість та моральний дух українських військових;

набагато більша потужність роботи наших штабів і командирів.

Додамо, що битва за Бахмут побила рекорд за тривалістю і жорстокістю боїв. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

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