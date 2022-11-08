Ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Про це 24 каналу розказав речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий. За його словами, за попередню добу ворог провів там 14 штурмів, унаслідок чого 72 окупантів було ліквідовано, а ще 95 поранено. Як бачимо,ЗСУ продовжують боротися, попри усі старання.

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Такою результативністю з боку ЗСУ вражає і сусідній до Бахмутського напрямок – Авдіївський. Так, за той самий час росіяни провели там 11 штурмів, а в результаті отримали лише 126 загиблих військових. На цьому ж напрямку ворог здійснив 12 авіаударів, але одного разу ворожий штурмовик Су-25 зайшов на свої ж позиції біля Павлівки.

Відтак, росіяни хоч і продовжують спроби наступати, але мають величезні проблеми з моральним станом. Саме тут морські піхотинці зі 155 бригади тихоокеанського флоту Росії написали листа до губернатора, поскаржившись на величезні втрати.

Череватий зауважив, що згідно з радіоперехопленнями, які має українська сторона, зараз на Бахмутський та Авдіївський напрямки їде бригада офіцерів-вихователів, так званих замполітів та політруків, які мають підіймати моральний дух солдатам.

Чому росіяни не можуть взяти Бахмут

Окупантам не вдається виконати поставлене завдання з захоплення Бахмута, попри перевагу як в артилерії, так і в живій силі. Росія застосовує там найманців з ПВК, першою чергою вагнерівців, досвічених штурмовиків, артилеристів, механізовані та танкові підрозділи. Але черговий місяць під цим українським містом на ворогів чекають лише поразки, поранення та смерті.

На переконання Череватого, цьому є два пояснення. Перше – це просто неймовірна мужність, вмотивованість, стійкість та моральний дух українських військових, які тут і зараз творять подвиги, показуючи усьому світу, що таке український воїн і на що він здатен.

Друге, але не менш важливе – це набагато більша потужність роботи наших штабів і командирів. Вони, за словами речника Східного угруповання, не діють шаблонно за радянськими статутами, а намагається брати маневровістю, несподіваністю та асиметричністю.

Крім того, вони максимально застосовують усі сили та засоби, і якщо є можливість спрацювати, наприклад, мінометами чи HIMARS і завдати шкоди противнику, вони обов'язково це зроблять. Також українська сторона правильно та ефективно використовує розвіддані.

Cаме злагодженість, навченість, нестандартність і метикуватість наших командирів і штабів плюс героїзм дозволяють нам тримати оборону і нищити ворога промисловими темпами,

– підкреслив Череватий.

Як живуть прифронтові населені пункти біля Бахмута

Він розповів і про те, як живуть цивільні, що досі залишаються у прифронтовій зоні, попри постійні обстріли та вкрай складні умови життя. Вони через різні причини відмовляються евакуюватися, хоча ОВА та місцеві органи влади постійно до цього закликають.

Там, де це можливо, з такими людьми працюють влада, органи цивільно-військового співробітництва ЗСУ та Національна поліція. Їм намагаються доставляти гуманітарні грузи та надавати допомогу, однак це не завжди виходить.

Сергій Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Як росіяни обстрілюють Бахмут