Таку думку 24 каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась. Він розповів, що окупанти й досі штурмують Бахмут, Соледар та Вугледар, чим виснажують останні критичні запаси своїх кадрових частин.

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Бойові дії взимку розвиватимуться за планом ЗСУ

Крім того, коли "мобіки" почнуть закривати потреби окупаційного війська в бійцях, то боєздатність армії Росії почне різко падати. Так, на оборону взимку у загарбників лишається все менше військ. Тоді як наші Збройні Сили спроможні на будь-які наступальні операції.

Українські захисники мають досвід зимових операцій. До того ж наше командування проявляє неабиякі таланти у проведенні наступальних дій.

Загалом війна зараз розвивається за нашим планом й очевидно, що наступальні операції, які будуть взимку, розвиватимуться за планом Генштабу,

– зауважив Карась.

Він наголосив, що командування української армії навіть не приховує, що до Нового року, а також на початку весни, ми матимемо значні звільнення наших територій. Тож, на думку військовослужбовця, зима буде на нашу користь.

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