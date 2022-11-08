Так, потужних втрат окупанти зазнали у Голій Пристані, Горлівці та Сватовому. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Ворог завдає ударів по українських населених пунктах

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів загарбників зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

Ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чугунівка, Фиголівка та Дворічанське;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Времівка, Новосілка, Нескучне та Новопіль;

на Запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове.

на Південнобузькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали райони населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню з РСЗВ постраждали населені пункти Вищетарасівка, Іллінка та Марганець Дніпропетровської області.

Як ЗСУ нищать живу силу та техніку росіян

Наразі підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області.

Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.

У місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України.

У районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань.

Наша авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу ЗСУ на різних напрямках збили ворожий літак Су-25, БпЛА "Ланцет-3" та чотири дрони "Орлан-10".

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили:

5 пунктів управління,

2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

2 склади боєприпасів,

2 зенітно-ракетні комплекси,

район вогневих позицій артилерії окупантів.

Нагадаємо, що на Півдні нашою авіацією ворогу завдано:

8 ударів, з яких 2 по опорних пунктах,

4 по системах протиповітряної оборони,

2 по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

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