Протягом минулої доби тривали атаки по нещодавно звільнених територіях Херсонщини. Також ворог завдає ударів по населених пунктах Миколаївщини.

Зверніть увагу Знищення складів окупантів і шантаж росіян техногенною катастрофою: що відбувається на Півдні

Яка нині ситуація на Півдні

Окупанти примусово вивезли з Херсонської області на територію Росії близько сотні дітей з інвалідністю з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах.

До примусової "евакуації" у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розміщують свій особовий склад.

Окупаційна влада створює неприйнятні для проживання умови місцевим мешканцям, відключає електро і водопостачання, а також зв’язок.

Загарбники не припиняють мародерство, вантажівками вивозять матеріальні цінності, продукти харчування та засоби пересування на територію російської федерації.

Росіяни завдають ударів по Україні

На лінії фронту ворог завдає вогневого ураження по наших позиціях, обстрілює прилеглі територіальні громади та віддалені тилові райони, тероризуючи мирне населення.

З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії зафіксовано політ близько пів сотні БпЛА.

На Миколаївщині, вишукуючи системи протиповітряної оборони, ворог завдав ураження ракетою класу "повітря – земля" Х-31 з літака Су-35 по території Баштанського району. На щастя, обійшлось без людських втрат.

По Куцурубській громаді Миколаївської області ворог гатив з "Градів". Також без людських втрат.

Протягом минулого дня тривали атаки по нещодавно звільнених територіях Херсонщини. 4 авіаудари ворог завдав тільки в район Нової Кам’янки. По Золотій Балці було спрямовано зенітні ракети С-300, пошкоджено будівлю школи. Люди не постраждали.

По інших населених пунктах звільненої Херсонщини окупанти спрямували ударні безпілотники типу "Ланцет". У Нововоскресенському – влучання сталося по відкритій поверхні. А в Червоному дрон-камікадзе був збитий на підльоті до цілі.

Окрім цього, двічі за день ворог застосував реактивні системи залпового вогню "Ураган" по Нікопольському району. У двох громадах – Мирівській і Марганецькій – зафіксовано влучання у приватний сектор із пошкодженням обійсть. На щастя, без постраждалих.

Як ЗСУ нищать окупантів на Півдні

Нашою авіацією ворогу завдано:

8 ударів, з яких 2 по опорних пунктах,

4 по системах протиповітряної оборони,

2 по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати загарбників становлять:

32 окупанти,

зенітно-ракетний комплекс "Стріла",

танк,

2 гармати-гаубиці,

8 одиниць авто-бронетехніки,

склад боєприпасів у Бериславському районі.

До речі, за уточненою інформацією, в ніч на неділю в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан раніше розповів, що нині у Росії величезні проблеми з технікою. Жива сила проти "заліза" – це програшний варіант.

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