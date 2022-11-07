Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. Раніше повідомлялось про те, що від початку війни з Росії втекли 15 мільйонів людей.

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Росіяни можуть підготувати стрілецькі роти

Світан розповів, що 2 – 3 місяці достатньо для того, аби більш-менш підготувати стрілецькі роти. Однак у Росії величезні проблеми з технікою. Жива сила проти заліза – це програшний варіант.

Росіяни мобілізували приблизно 200 тисяч осіб, але досі більша частина цих людей не готові виконувати бойові завдання. Тому вони можуть висунути їх на передову, аби пришвидшити ротаційні моменти, але технікою підкріпити це не можуть. Нині виходячи на передову, росіяни потрапляють під наш вогонь, гинуть і відходять,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що ця "карусель" набирає обертів, і зараз 1,5 батальйони росіян у день іде "на концерт до Кобзона". Для того, аби перемолоти весь російський мобілізаційний ресурс, нам слід ліквідовувати 1000 – 1500 людей у день.

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Потенційний наступ з Півночі

Льотчик-інструктор продовжив, що загрози наступу з Півночі не буде як мінімум до весни. Росіянам треба укріпляти фронт на Півдні, протяжність якого 1000 кілометрів, від Запоріжжя до Сватового. Вони там бояться прориву ЗСУ.

"До весни вони цим точно займатимуться, ні на що інше росіяни точно не відвернуться. Будь-яке зняття військ чи непідкріплення їх на Півдні, залишить цей напрямок фронту для росіян у небоєздатному стані. ЗСУ неодмінно цим скористаються", – зауважив полковник запасу.

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