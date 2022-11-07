Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан. Ранее сообщалось о том, что с начала войны из России бежали 15 миллионов человек.

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Россияне могут подготовить стрелковые роты

Свитан рассказал, что 2 – 3 месяца достаточно для того, чтобы более или менее подготовить стрелковые роты. Однако у России огромные проблемы с техникой. Живая сила против железа – это проигрышный вариант.

Россияне мобилизовали примерно 200 тысяч человек, но до сих пор большая часть этих людей не готовы выполнять боевые задачи. Поэтому они могут выдвинуть их на передовую, чтобы ускорить ротационные моменты, но техникой подкрепить это не могут. Сейчас, выходя на передовую, россияне попадают под наш огонь, гибнут и отходят,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что эта "карусель" набирает обороты, и сейчас 1,5 батальона россиян в день идет "на концерт в Кобзон". Для того чтобы перемолоть весь российский мобилизационный ресурс, нам следует ликвидировать 1000 – 1500 человек в день.

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Потенциальное наступление с Севера

Летчик-инструктор продолжил, что угрозы наступления с Севера не будет как минимум до весны. Россиянам надо укреплять фронт на Юге, протяженность которого 1000 километров, от Запорожья до Сватово. Они там боятся прорыва ВСУ.

"До весны они этим точно будут заниматься, ни на что другое россияне точно не отвернутся. Любое снятие войск или неподкрепление их на Юге, оставит это направление фронта для россиян в небоеспособном состоянии. ВСУ непременно этим воспользуются", – отметил полковник запаса.

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