Учитывая все проблемы российских военнослужащих, неудивительно, почему они целыми днями пьют. Однако стоит отметить, что есть процент мобиков, которые стараются перед гибелью хоть чуть-чуть освоить военное дело, но это меньше половины от общего числа призванных мужчин.

Читайте также Враг учится, – военный эксперт объяснил, зачем россияне сменили тактику на фронте

Сколько российских мобилизованных "сидят без дела"

По словам Арестовича, Кремлю удалось мобилизовать даже не 300 тысяч военных, а всего 238. Похоже, что желающих умирать на войне в Украине нашлось не так много, но и те не являются солдатами "высшего сорта".

Из 238 тысяч "чмобиков" к подготовке приступили всего 43%. Другие сидят по спортзалам школ и так далее без дела, бухают,

– внештатный советник ОП.

Он подчеркнул, что российские военкоматы прямо-таки не справляются с таким нашествием людей, поэтому и значительная часть захватчиков сидит без дела. Одной из причин, почему пункты мобилизации не могут обеспечить всех военных формой, оружием и учебной программой является совпадение "частичного призыва" с регулярным "осенним".

Арестович о пьянстве в российской армии: смотрите видео

У мобилизованных оккупантов проблемы: актуальная информация

Ни для кого уже не новость, что российские военкоматы вручают повестки всем подряд. В ряды вражеской армии мобилизовали больного гепатитом C мужчину, который состоит на учете из-за наркозависимости. Интересно, что призывник не проходил никакой медицинской комиссии и вообще при очень "загадочных" обстоятельствах стал военнослужащим.

Читайте также "Пропал без вести" где-то в лесу под Сватовым: в России массово "списывают" мобилизованных

Однако есть и успехи во вражеской армии. Недавно один из новомобилизованных захватчиков побил рекорд с момента пребывания на войне. Перед тем, как оккупанта взяли в плен, он успел повоевать целых полтора часа.

Достойно внимания – Арестович о мобилизации в Украине: смотрите видео