Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, аналитик Андрей Харук. Ранее сообщалось о том, что еще 120 тысяч россиян отправятся на войну.

Интересно В России мобилизовали больного гепатитом С, который состоит на учете из-за наркозависимости

Россияне учатся

Харук отметил, что еще со времен Римской империи в первых рядах ставили молодых и неопытных, так же, как Россия использует мобилизованных. Россияне учатся. Они хотят использовать дополнительный ресурс, который получили.

В предыдущие месяцы их командование, прежде всего, тактического звена стонало от того, что не хватает пехоты. Теперь этими мобилизованными они пытаются закрыть первую потребность в пехоте. Однако для того, чтобы использовать их более изящно, нужно их обучать и готовить, но времени на это не было,

– заметил военный эксперт.

Харук объяснил, зачем россияне сменили тактику на фронте: смотрите видео

Россияне стремятся хоть как-то противостоять ВСУ

Он продолжил, что россияне стремятся нанести хоть какие-то потери для ВСУ. Для этого они и хотят использовать мобилизованных. Для них это оптимальный выход.

"Те мобилизованные, которые уцелеют, когда пройдут сквозь эту мясорубку, получат хоть какой-то опыт. То есть, хотят закалить их в бою, чтобы потом использовать тех, кто выживет. А кто не выжил – это его проблемы", – подчеркнул аналитик. .

Мобилизация в Украине: последние новости