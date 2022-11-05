Родственники мобилизованных обращаются в военкоматы, надеясь на помощь. Однако там, очевидно, уже решили, какой будет судьба оккупантов.

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В российских военкоматах говорят, что мобилизованные пропали без вести

В Луганской ОВА рассказали, что жены и матери российских боевиков разных подразделений, которых отправили в Украину, обращаются в российское минобороны и другие ведомства. Они жалуются, что захватчики находятся на фронте в плохих условиях и без должной подготовки.

В частности, жена одного из мобилизованных в 55-ю горную мотострелковую бригаду рассказала, как ее мужа бросило командование в лесу под Сватовым. Она обратилась в военкомат, но там заявили, что он "пропал без вести".

Россиянин был мобилизован 26 сентября из Томской области. Уже через 3 дня он находился на территории Украины. Никакой военной подготовки оккупант не прошел.

В конце октября командование исчезло, оставив его и еще около 300 боевиков. У них нет ни пищи, ни вещей, ни медикаментов. Уже больше недели захватчики прячутся в лесу.

Жена мобилизованного россиянина жалуется на военкоматы: видео

Проблемы мобилизации в России: коротко

Еще 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация "завершается". Однако соответствующего указа еще не было, поэтому она продолжается юридически.

Слова властной верхушки страны-террориста постоянно противоречат их поступкам. Несмотря на то, что мобилизацию якобы "завершили", 4 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий мобилизовывать преступников с судимостью за тяжкие преступления.

В Институте изучения войны заявили, что мобилизация в России продолжается, но скрыто. Некоторые граждане страны-агрессора уже получили повестки на 2023 год, поэтому, вероятно, Кремль готовит, по меньшей мере, вторую волну мобилизации.

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