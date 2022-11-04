По информации российских СМИ, этим законом также определили исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.

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Что предусматривает закон

В тексте документа говорится, что граждане России, имеющие непогашенную судимость за особо тяжкие преступления, могут быть призваны в ряды российской армии.

Путин разрешил мобилизовывать заключенных / Фото росСМИ

Отметим, что еще 28 октября Министр обороны России Шойгу заявил об окончании частичной мобилизации в стране. Несмотря на это, "завершенная частичная мобилизация" продолжилась. И пока внутри страны назревает недовольство, в российской армии умножаются проблемы.

Еще во время мобилизации стало известно, что российское командование набирает в армию всех подряд. В качестве пушечного мяса выступили: рабочие машиностроительного завода , которых забрали на фронт, несмотря на бронь; ВИЧ-инфицированные заключенные, вагнеровцы и наркоманы .

Напомним, что в конце октября российские депутаты уже проголосовали за закон , позволяющий призывать мужчин, имеющих неблагоприятную или непогашенную судимость за тяжкие преступления.

Что известно о завершении "частичной мобилизации" в России

После завершения мобилизации неоднократно появлялась информация, что россияне продолжают получать повестки и должны явиться в военкомат уже в ноябре.

Следует отметить, что России тяжело дается мобилизация и ее проведение отрицательно сказывается на экономике. Сотрудница Института изучения войны Наталья Бугаева заявила, что Россия не смогла эффективно справиться с мобилизацией.

По ее словам, россияне не получают того эффекта, на который рассчитывали благодаря мобилизации. У врага возникли проблемы с вооружением и тренировкой мобилизованных.

1 ноября, минобороны России сообщило, что 87 тысяч военных уже отправились на фронт. В Украине мобилизованных чаще всего фиксируют в Луганской и Херсонской областях.

Более того, россиянам выдают повестки, обязывающие их появиться в военкомате в 2023 году. Это может свидетельствовать, что в России, по меньшей мере, готовят вторую волну мобилизации.