В Институте по изучению войны, ссылаясь на данные британской разведки, рассказали о проблемах россиян со снабжением важной военной техники. Особенно остро они чувствуются на фоне частичной мобилизации, ведь "мобиков" нечем обеспечивать.

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Проблемы россиян растут

Как отметили в разведке 3 ноября, в середине октября оккупанты теряли более 40 бронированных машин за день. По оценкам Минобороны Британии, столько же техники в одном батальоне. И именно из-за безумных потерь на фронте, Россия могла договориться с Беларусью о поставках 100 танков и бронетехники. Все эти машины как раз есть на складах страны-соучастницы.

Аналитики отметили, что накануне Генштаба поступила информация. В сообщении говорилось, что оккупанты изымают из хранилищ военную технику. Причем, она не проходит ни одного технического обслуживания. И это, добавили в Институте, свидетельствует о нарастании проблем у российских войск.

Частичная мобилизация продолжается

Составители отчета прошлись также по мобилизации. Они предполагают, что в России она не завершилась, а изменила свой формат. Теперь говорится о формировании якобы добровольческих подразделений.

Известно, что чиновники Карелии и Кабардино-Балканской республики продолжают выписывать повестки о мобилизации. И заместитель начальника Генштаба Украины Алексей Громов добавил, что военные центры в России получили приказ продолжать набирать добровольцев на контрактную службу.

Интересно, что среди добровольцев могут быть как мужчины со снятой судимостью, так и те, кого по состоянию здоровья вообще не должны принимать в армию. В частности, речь идет о людях с инвалидностью.

Проблемы мобилизованных не утихают

Накануне стало известно, что россиян, отправившихся воевать в Украину, с территории нашего государства не выпускают. Впоследствии бойцы 252-й мотострелковой бригады России, даже записавшие соответствующую видеожалобу, смогли вернуться в свою страну. Правда теперь они стали заложниками, но в Валуйках.

Между тем Путин хоть как-то пытается задобрить "пушечное мясо". Он отдал приказ, согласно которому мобилизованные и контрактники должны получить по 195 тысяч рублей. Поскольку в России "своих не брасают", маловероятно, что они эти деньги получат.

В Генштабе добавили, что страна-агрессорка продолжает вербовать "добровольцев". Они не подписывают никакие контракты. А значит – не вписаны в ряды российского войска. А это значит, что таким персонажам и мечтать о выплатах, которые мы упомянули выше.

На Запорожье оккупанты продолжают совершать жуткие преступления. Там "мобики" понапивались, зарезали скот, а также открыли огонь по своим. Известно, что это произошло еще 30 октября. Тогда четверо пьяных оккупантов убили 13 коров на ферме, которую превратили в свою базу.

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