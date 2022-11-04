В Інституті з вивчення війни, посилаючись на дані британської розвідки, розповіли про проблеми росіян з постачанням важливої військової техніки. Особливо гостро вони відчуваються на фоні часткової мобілізації, адже "мобіків" нема чим забезпечувати.

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Проблеми росіян ростуть

Як зазначили у розвідці 3 листопада, у середині жовтня окупанти втрачали понад 40 броньованих машин на день. За оцінками Міноборони Британії, стільки ж техніки в одному батальйоні. І саме через шалені втрати на фронті, Росія могла домовитися з Білоруссю про постачання 100 танків і бронетехніки. Усі ці машини саме наявні на складах країни-посіпаки.

Аналітики зауважили, що напередодні від Генштабу надійшла інформація. У повідомленні йшлося про те, що окупанти вилучають зі сховищ військову техніку. Причому вона не проходить жодного технічного обслуговування. І це, додали в Інституті, свідчить про наростання проблем у російського війська.

Часткова мобілізація таки триває

Укладачі звіту пройшлися також по мобілізації. Вони припускають, що в Росії вона не завершилася, а змінила свій формат. Тепер мовиться про формування буцімто добровольчих підрозділів.

Відомо, що чиновники у Карелії та Кабардино-Балканській республіці продовжують виписувати повістки про мобілізацію. Та й заступник начальника Генштабу України Олексій Громов додав, що військові центри у Росії отримали наказ продовжувати набирати добровольців на контрактну службу.

Цікаво, що серед добровольців можуть бути як чоловіки зі знятою судимістю, так і ті, кого за станом здоров'я взагалі не мали б брати до війська. Зокрема мовиться про людей з інвалідністю.

Проблеми мобілізованих не вщухають

Напередодні стало відомо, що росіян, яких відправили воювати в Україну, з території нашої держави не випускають. Згодом бійці 252-ї мотострілецької бригади Росії, які навіть записали відповідну відеоскаргу, таки змогли повернутися до своєї країни. Правда, тепер вони стали заручниками, але у Валуйках.

Тим часом Путін бодай якось намагається задобрити "гарматне м'ясо". Він віддав наказ, згідно з яким, мобілізовані та контрактники повинні отримати по 195 тисяч рублів. Оскільки у Росії "сваїх нє брасают", то малоймовірно, що вони ці гроші отримають.

У Генштабі додали, що країна-агресорка продовжує вербувати "добровольців". Вони не підписують жодних контрактів. А отже – не вписані у лави російського війська. А це означає, що таким персонажам годі й мріяти про виплати, які ми згадали вище.

На Запоріжжі окупанти продовжують чинити моторошні злочини. Там "мобіки" понапивалися, зарізали худобу, а також відкрили вогонь по своїх. Відомо, що сталося це ще 30 жовтня. Тоді четверо окупантів під градусом убили 13 корів на фермі, яку перетворили на свою базу.

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