Брати на війну в Україну російських громадян продовжують, попри те, що офіційно наприкінці жовтня в Росії заявили про завершення "часткової мобілізації". Також з нинішніми мобілізованими "добровольцями" міноборони Росії контракт не укладає.

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Росія продовжує мобілізувати "добровольців"

Росія продовжує брати на війну проти України так званих "добровольців".

Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров'я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда,

– повідомили в Генштабі.

Ба більше, Кремль уникає юридичних та фінансових зобов'язань, тож міністерство оборони Росії не укладає контрактів з "добровольцями".

"Мобіки" втекли з частини

За даними Генштабу ЗСУ, мобілізовані росіяни мають низький рівень морально-психологічного стану, тому в місцях зборів є надзвичайні події:

у Казані в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ понад 15 солдатів та сержантів втекли;

під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубство.

Також в російських окупаційних підрозділах, окрім приватних військових кампаній, особовий склад погано навчений, а техніка швидко виходить з ладу.

Яка ситуація на фронті

Російські окупанти намагаються утримати захоплені території, також вони постійно пробують наступати на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби 3 листопада російські окупанти обстріляли понад 25 населених пунктів. Також досі є загроза ударів, зокрема і з Білорусі. Ситуація на різних напрямках така:

на Волинському та Поліському – без суттєвих змін;

на Сіверському – вороги атакували з мінометів та ствольної артилерії в районі Вильчиків Чернігівської області та Старої Гути, Соснівки і Нововолодимирівки Сумської області;

на Слобожанському – вдарили в районах Гатища, Козачої Лопані, Огірцевого та Стрілечого;

на Куп'янському та Лиманському – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районі Верхньокам'янського, Спірного та Званівки;

на Бахмутському – в районі Соледару, Опитного, Нью-Йорка, Озарянівки та Курдюмівки били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії;

на Авдіївському – в районі Мар'їнки, Новомихайлівки, Невельського та Водяного вдарили з танків та різнокаліберної артилерії;

на Новопавлівському та Запорізькому – в районі Вугледара, Кам'янського та Времівки стріляли з артилерії різних типів;

на Південнобузькому – було вогневе ураження у понад 35 населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Також Росія продовжувала здійснювати повітряну розвідку.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника,

– підсумували в Генштабі ЗСУ.

"Згортання" мобілізації в Росії: що відомо

31 жовтня російський генштаб збройних сил наказав командувачам округів до 1 листопада завершити часткову мобілізацію населення. Проте російський диктатор Владімір Путін досі не підписав "зупинку" мобілізації.

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков пояснив, що указ Путіна чинний. Це означає, що нічого не зупинилося і не треба вірити жодним порожнім заявам та обіцянкам. Ба більше, росіянам досі приходять повістки.

В американському Інституті вивчення війни пояснили, що витрати Москви на мобілізацію мають руйнівний вплив на економіку. Адже виплати мобілізованим можуть коштувати Кремлю від 900 мільярдів до 3 трильйонів рублів (приблизно 14,6 – 32,4 мільярда доларів) наступні шість місяців.

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