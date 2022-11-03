У Запорізькій області четверо російських мобілізованих 30 жовтня влаштували шабаш. Спершу вони зарізали відразу 13 корів на фермі, де базуються окупанти, пишуть росЗМІ.

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Пригоди "фантастичної четвірки"

Потім вони вигнали з будинку власника ферми. А вже далі "мобіки" полізли битися до своїх колег, які в той час несли службу поблизу.

На цьому вони не зупинилися. Після бійки вони викрали автомобіль у місцевого робітника. "Фантастичну четвірку" зупинили на одному з блокпостів. Однак їх це обурило, тому вони відкрили вогонь по своїх же земляках. Один з російських сержантів отримав поранення.

Очевидці повідомляють, що четверо "мобіків" були п'яні майже до непритомності. Їх всіх затримали, найближчим часом їм можуть винести звинувачення.

Злочини окупантів на Херсонщині

Окупанти на весь світ продемонстрували своє уміння "воювати". Росіяни катують людей, знущаються з них – є випадки ґвалтування та інші прояви злочинних вчинків.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни намагаються зняти психологічний стрес саме мародерство. Мовляв, вони отримують кайф від грабунку та наповнення автівок чужим майном. Люди на тимчасово окупованих територіях розповідають, що у росіян це чи не єдине джерело "задоволення".

Та схоже, що окупанти все ж таки тікають з Херсонщини. З будівлі Херсонської ОДА 3 листопада таємниче зник прапор окупантів. Також загарбники залишають деякі блокпости в регіоні.

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