Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що окупанти шукають собі нових пригод і не гребують нічим – намагаються проявляти свої не найкращі риси.
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Зокрема, за словами Наталії Гуменюк, росіяни катують людей, знущаються з них – є випадки гвалтування та інші прояви злочинних вчинків, які фіксуються правоохоронними органами через повідомлення Сил Спротиву.
Але те, що росіяни намагаються зняти психологічний стрес саме мародерством – це факт. Вони отримують кайф від грабунку та наповнення автівок чужим майном,
– додає Гуменюк.
Люди на тимчасово окупованих територіях розповідають, що у росіян це чи не єдине джерело "задоволення".
Коментар Наталії Гуменюк про актуальні новини з Півдня: дивіться відео
Що відомо про ситуацію на тимчасово окупованій Херсонщині
- Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонщину і досягли значних успіхів на цьому напрямку. Відтак, уже до кінця осені вони можуть звільнити захоплений росіянами Херсон.
- Впродовж декількох днів поспіль з'являється інформація про те, що окупанти втікають з правого берега Херсонщини. У командуванні "Південь" підтвердили, що росіяни справді вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини.
- Виявилося, що російські загарбники розповідали херсонцям "лякалки" про ЗСУ, які будуть знищувати місто, підривати ГЕС, аби затопити території. Так окупанти примушували людей фактично до депортації.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти не готові залишати Херсон. Ба більше, їхня "підготовка" до виходу є інформаційною операцією.
- Російські загарбники тим часом зводять фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра. За словами депутата Херсонської обласної ради, військовослужбовця ТрО Сергія Хланя, окупанти стягують нових мобілізованих у Херсон.