Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що це не останнє повідомлення з Півдня, будуть ще.
Читайте також Прихоплять останки князя Потьомкіна: пропагандисти радять, що треба вивезти з Херсона
За її словами, станом на зараз, у росіян дійсно триває евакуація – вона панічна, окупанти проводять переформатування підрозділів.
Зокрема, на лівий берег Дніпра, переміщують дієздатні регулярні частини російської армії, а також офіцерський склад,
– каже Гуменюк.
Як зазначає речниця ОК "Південь", установи, які окупанти встигли розгорнути під час тривалої окупації – банківські установи та Пенсійний фонд – теж вивозять.
Росіяни масово вивозять майно з Херону
Така поведінка росіян – це натяк на "жест доброї волі" і яскраве свідчення того, що Херсон – це Україна і все повертається на свої місця.
"А погрози підірвати Каховську ГЕС – потужний техногенний шантаж, окупанти вже не вперше так себе поводять. Просто зараз трохи перемістили фокус уваги із Запорізької АЕС", – додає Наталія Гуменюк.
Детальніше про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Чи може відступ окупантів з Херсону бути пасткою
Наталія Гуменюк каже, що у росіян в питанні "відступу із Херсону" – подвійний напрямок роботи. Вони готують росіян до власного відступу, навіть у Скабєєвої виникають питання про "утримання Херсону".
Якщо навіть у затятих пропагандистів є сумніви – це означає, що потрібно просувати певні меседжі.
Все ж таки – у нас гібридна війна, інформаційний фронт теж має бут на рівні. А якщо не вдається здобути щось на реальноому, бойовому фронті – потрібно забезпечити "інформаційну подушку",
– каже речниця ОК "Південь".
З військової точки зору, за словами Гуменюк – це може бути певний маневр, але варто усвідомити, що обдумують свої майбутні кроки не лише окупанти, а й наші Сили Оборони.
Херсонщина: коротко про останні новини
- Окупанти наказали мешканцям окупованого Херсона негайно покинути місто і переправитися на лівий берег. Причиною цього називають "напружену ситуацію на фронті".
- При цьому росіяни й самі вивозять з міста майно та документи з банків та паспортних столів. Крім того, до 24 жовтня з міста мають виїхати і російські торгові мережі.
- Росіяни не лише вивозять своє, а й традиційно розграбовують українське. Так, стало відомо, що вони розграбовують Херсонський обласний онкодиспансер – вивозять апаратуру та меблі, створюючи ще одну загрозу для місцевих жителів.
- Хоч здається, ніби окупанти готуються втікати з Херсонщини, вони мають наказ стерти Херсон з обличчя землі у випадку прориву ЗСУ. Про це розповів місцевий активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупанти самі поширюють таку інформацію.