Журналіст Костянтин Риженко інформує, що має три повідомлення, про те що росіяни знищують вишки стільникової мережі. Наразі не відомо, чи це системне явище.

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Де росіяни знищують вишки

У контексті пошкодження вишок, за словами журналіста, поки інформація надходила про селища Тягінка, Іванівка, КДЗ, Токарівка. Всі ці населені пункти розташовані на південному березі Дніпра та тимчасово окуповані.

Де росіяни знищують вишки стільникового зв'язку: показуємо на карті

Варто зазначити, що 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор Росії. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Міський голова Олешок Євген Рищук зазначив, що відсутність прапору Росії на будівлі Херсонської ОДА багато про що каже. Зокрема, мешканці правобережжя Херсонщини повідомляють, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах.

Крім того, візуально зменшилась кількість військових і в самому Херсоні.

На Херсонщині прогриміла "бавовна"

У тимчасово окупованій Голій Пристані, що на Херсонщині, 3 листопада було "бавовняно". В одній з будівель окупованого міста стався вибух.

За попередніми даними, "бавовна" сталася у будівлі окупаційної адміністрації. Унаслідок вибуху будівля зруйнована майже вщент.

Також потужна "бавовна" 3 листопада сталася в тимчасово окупованому Мелітополі. Повідомляється, що зруйнована частина захопленого росіянами заводу "Рефма". Там розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

Неспокійно для росіян на окупованій Херсонщині було й 2 листопада. Зокрема, яскрава"бавовна" сталася біля Каховської ГЕС. Крім того, знову лунали вибухи в районі Антонівського мосту.

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