Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що стан та положення військ ворога такий, що вони продовжують оборонну операцію і продовжують тримати рубежі довкола обласного центру.

Читайте також На Херсонщині окупанти закрили переправи через Дніпро

Але для тих, хто чекає від нас потужних і добрих новин – потрібно набратись ще трохи терпіння. Ми готуємо інформацію, яка того варта,

– зазначає Наталія Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь", росіяни продовжують маневри своїх підрозділів, які створюють певне враження.

Слід додати, що росіяни намагаються це враження нам нав'язати, зокрема – переміщення фортифікаційних споруд, також вони переміщують ДВТ (довготривала вогнева точка – 24 канал).

Якою є ситуація на Півдні України: дивіться відео розмови із Наталією Гуменюк





Росіяни намагаються ввести в оману ЗСУ

Наталія Гуменюк додає, що переміщення росіян триває по всій території тимчасово окупованої Херсонщини і створюють враження про оборонні споруди потужні по всій лінії оборони.

"Але ми спостерігаємо і бачимо конкретику, знаємо де вони розташовані і для чого, тому і використовуємо це в своїй роботі", – каже вона.

Гуменюк додала, що ЗСУ продовжують контрбатарейне протистояння та артилерійський вогневий контроль – він досить результативний.

Окупований Херсон – які новини