Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що стан та положення військ ворога такий, що вони продовжують оборонну операцію і продовжують тримати рубежі довкола обласного центру.
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Але для тих, хто чекає від нас потужних і добрих новин – потрібно набратись ще трохи терпіння. Ми готуємо інформацію, яка того варта,
– зазначає Наталія Гуменюк.
За словами речниці ОК "Південь", росіяни продовжують маневри своїх підрозділів, які створюють певне враження.
Слід додати, що росіяни намагаються це враження нам нав'язати, зокрема – переміщення фортифікаційних споруд, також вони переміщують ДВТ (довготривала вогнева точка – 24 канал).
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Росіяни намагаються ввести в оману ЗСУ
Наталія Гуменюк додає, що переміщення росіян триває по всій території тимчасово окупованої Херсонщини і створюють враження про оборонні споруди потужні по всій лінії оборони.
"Але ми спостерігаємо і бачимо конкретику, знаємо де вони розташовані і для чого, тому і використовуємо це в своїй роботі", – каже вона.
Гуменюк додала, що ЗСУ продовжують контрбатарейне протистояння та артилерійський вогневий контроль – він досить результативний.
Окупований Херсон – які новини
- ЗСУ атакували техніку протиповітряної оборони росіян у Херсоні.
- Ворог перевіз свою "адміністрацію" з Херсона у Скадовськ. Гауляйтери вкрали майно міста. Зокрема комунальне майно, комунальний транспорт та награбоване з державних підприємств.
- У Бюро економічної безпеки заявили, що гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо не сплатив податків, які наразі сягнули 60 мільйонів гривень.
- На деокупованій території Херсонщини знаходять тіла українців, яких вбили росіяни. Наразі виявили 44 мертві людини.