Аби ідентифікувати жертв російської армії, доводиться проводити ДНК-аналіз. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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У яких регіонах виявили тіла загиблих мешканців

Денис Монастирський розповів, що на деокупованих територіях вже виявили понад 1 000 тіл. Зокрема:

на Донеччині – 268 тіл. Наразі ідентифікували лише 175.

тіл. Наразі ідентифікували лише 175. На Харківщині – знайшли 765 тіл. Попередньо ідентифікували – 453 особи.

тіл. Попередньо ідентифікували – 453 особи. На Херсонщині небагато населених пунктів, як українська поліція вже взяла під контроль. Однак, на жаль, там теж виявляють тіла загиблих жителів. Зокрема,вже знайшли 44 тіла. Поки вдалося ідентифікувати лише трьох.

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У чому складність розкриття воєнних злочинів

Денис Монастирський зазначив, що фактично всі експертизи доводиться проводити через ДНК-аналіз. Посадовець пояснив, що візуально встановити схожість зараз вже майже неможливо.

Відбирається ДНК тіл, ідуть запити родичів про зниклих… Потім родичі здають ДНК і йде порівняння. Тоді ми можемо казати, що ідентифікована та чи та особа,

– розповів очільник МВС.

Наразі черга на ДНК-експертизу складає в середньому два місяці.

Коротко про масові поховання на Харківщині та Донеччині

Після деокупацію Ізюма у лісосмузі виявили масові поховання людей. Зокрема, знайшли тіла понад 400 людей. Частина з них мають жорстокі сліди катувань.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті. Окрім того, одне з тіл, яке показали журналісти, було із зав'язаними руками. За словами військових, це може свідчити про вбивство полонених.

Пізніше масові поховання виявили і на Донеччині. Зокрема, у Святогірську та Лимані. На одній з ділянок знайшли понад сотню тіл.

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