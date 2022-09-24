Про це 24 каналу розповів начальник слідчого управління Харківщини Сергій Болвінов. За його словами, з місць поховання вилучили тіла 447 загиблих.

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Росіяни жорстоко катували людей та вбивали пострілом у потилицю

Так, серед жертв війська країни-агресорки виявили тіла:

215 жінок;

194 чоловіків;

22 військових;

5 дітей.

Тіла ще 11 осіб не встановили, оскільки вони були скелетизовані та потребують більше часу на експертизу.

На превеликий жаль, під час попереднього огляду тіл, ми зафіксували сліди катувань. Понад 30 тіл, які ми вилучили, мають такі сліди,

– зазначив Болвінов.

За його словами, переважно це колото-різані рани, зокрема на двох тілах виявили поранення статевих органів. Крім того, закатованих українців знаходили зі зав'язаними руками, а на шиях фіксували мотузки. Також дуже багато тіл з кульовими пораненнями, зокрема у потилицю.

"Усі ці огляди ми проводили разом зі судово-медичними експертами. Надалі вилучені тіла направлять до Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз", – розповів начальник слідчого управління.

Згодом обіцяють повідомити додаткову інформацію щодо причин смерті жертв російського загарбницького війська.

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Військовий капелан 13-ї бригади тероборони Юрій Потикун розповів 24 каналу, що з його підрозділу під Ізюмом поховано троє людей. Його побратими до останнього мужньо захищали місто.

Біль за кожну вбиту людину, безвинно вбиту людину, або оборонця, який захищає свою родину, свою Батьківщину, воно просто болить. Хоч одна людина, хоч десять – це індивідуальний біль, це сумна велика трагедія,

– поділився капелан.

Чітка реакція ЄС на трагедію під Ізюмом

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у коментарі 24 каналу заявив, що необхідно створити міжнародний трибунал, який розслідував би ці злочини проти українського народу.

З огляду на те, що ми побачили сьогодні в місті Ізюм, що ми стали свідками масового поховання, то безумовно це свідчить про скоєння дуже жахливих воєнних злочинів,

– заявив очільник представництва ЄС.

"І безумовно потрібне притягнення до відповідальності всіх винних, а також створення міжнародного трибуналу для належного розслідування всіх цих випадків", – підсумував він.

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Після побаченого посол ЄС в Україні Матті Маасікас у твітері заявив, що Україна отримає всю допомогу, щоб виграти війну та притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

Братські могили. Камери ув'язнення. Значна частина міста зруйнована. Залишилося менше третини жителів. Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну і переслідувати російських військових злочинців,

– написав посол.

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