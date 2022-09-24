Цей візит під керівництвом президента Володимира Зеленського відбувся задля максимального донесення до світу правди про криваві злочини росії, скоєні на українській землі. Країна-агресорка повинна бути притягнена до відповідальності за злочини агресії, геноциду, воєнні злочини та злочини проти людяності.

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Іноземні дипломати на власні очі побачили катівню та масове поховання

Разом з групою іноземних послів звільнений Ізюм на Харківщині відвідали заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс. З ними були посол ЄС та представники майже двадцяти дипломатичних місій:

Литви,

Латвії,

Естонії,

Німеччини,

Австрії,

Угорщини,

Франції,

Іспанії,

Словенії,

Хорватії,

Данії,

Швеції,

Швейцарії,

Туреччини,

Словаччини,

Польщі.

Вони на власні очі побачили, до яких звірств вдавалися російські окупанти. Зокрема, посли побували біля зруйнованого 500-кілограмовою російською бомбою багатоповерхового житлового будинку, де загинули 53 особи, серед яких – семеро маленьких українців. Також іноземні дипломати оглянули масове поховання закатованих і страчених українців, яке виявили в лісосмузі на околиці Ізюма.

Зверніть увагу! З масового поховання ексгумували 436 тіл, серед яких п’ять дитячих. Більшість тіл мають сліди насильницької смерті.

Світ має знати правду про криваві злочини окупантів. Саме тому надзвичайно важливо, що сьогодні іноземні дипломати мали змогу на власні очі побачити те, що залишають по собі російські окупанти,

– заявив Андрій Сибіга.

Керівники дипломатичних місій також:

відвідали відділення Національної поліції в Ізюмі, яке окупанти перетворили на катівню;

поспілкувалися з двома місцевими мешканцями, яким вдалося вижити після тортур;

зустрілися з представниками військово-цивільного керівництва регіону;

поспілкувалися з журналістами, зокрема з представниками провідних іноземних ЗМІ.

"Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну"

Побачене не може залишити байдужим. Після побаченого посол ЄС в Україні Матті Маасікас у твіттері заявив, що Україна отримає допомогу, щоб виграти війну та притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців.

Братські могили. Камери ув'язнення. Значна частина міста зруйнована. Залишилося менше третини жителів. Україна отримає всю нашу допомогу, щоб виграти війну і переслідувати російських військових злочинців,

– написав Матті Маасікас.

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