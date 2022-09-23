За словами першого заступника начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Сергія Пантелеєва, ексгумацію завершили 23 вересня. На брифінгу він розповів, що з-під землі вдалось дістати майже 500 тіл, серед них є діти.

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Україна завершила ексгумацію тіл в Ізюмі

На сьогодні (мовиться про 23 вересня – 24 канал) ми завершуємо ексгумацію тіл наших громадян загиблих та захоронених в місті Ізюм,

– заявив Сергій Пантелеєв.

Полковник поліції пояснив, що станом на 23 вересня, поліція підняла з землі 427 тіл наших громадян, з яких:

202 – тіла жінок;

189 тіл – чоловіків;

та 5 – дітей;

11 тіл настільки знівечені, що поліція не може встановити їхньої статі, цим займатимуться судово-медичні експерти;

також у братській могилі в цьому місті було виявлено 21 тіло українських військовослужбовців.

"Більшість тіл в ході візуального огляду разом з експертами мають ознаки насильницької смерті. Точна причина загибелі кожного громадянина буде встановлена у результаті додаткових експертних досліджень", – запевнив Сергій Пантелеєв.

Роботи в Ізюмі тривали тиждень безперервно

Глава Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що роботи в Ізюмі тривали тиждень безперервно.

Із могил дістали 447 тіл загиблих. З них 215 жінок, 194 чоловіка, 5 дітей, а також 22 військовослужбовця. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких наразі неможливо визначити,

– повідомив Клименко.

За його даними багато тіл мають сліди катувань. Ігор Клименко пояснив, що:

перед криміналістами поліції та судмедекспертами стоїть вагома задача – ідентифікувати тіло кожного загиблого. Адже родичі мають їх поховати по-людськи;

слідчі ретельно документують кожен воєнний злочин російських військовослужбовців. Не пропустять жодної деталі;

злочинці неодмінно мають бути покарані.

У прокуратурі заявили, що по кожному ексгумованому трупу слідчими вже призначені судово-медичнi експертизи. Після результатів будуть вживати всіх необхідних заходів для встановлення обставин загибелі людей та покарання російських військових.

Україна завершила ексгумацію тіл в Ізюмі / Фото поліції та прокуратури

(Важливо! Не радимо дивитись їх чутлими людям)

Масове поховання людей в Ізюмі: важливе

Масове поховання тіл у Ізюмі знайшли 15 вересня неподалік кладовища. Російські окупанти хоронили там українців в безіменних могилах під час окупації у період з 2 квітня по 15 вересня.

Згодом стало відомо, що люди там поховані цілими родинами. Наприклад, на місці масових поховань знайшли могилу 6-річної дівчинки Олесі Столпакової. Поруч були поховані її батьки – Олена та Дмитро. Вони не мали стосунку до ЗСУ, проте окупанти їх могли вбити тільки тому, що мирні жителі стали свідками злочинів росіян. У окупантів був наказ вбивати свідків.

Під час ексгумації Україна почала виявляти тіла людей зі слідами страшних катувань. Зокрема, виявили тіло чоловіка зі зв'язаними руками й відрізаною мошонкою.

Важливо! Редакція 24 каналу щиро співчуває всім рідним, знайомим та родичам тих, хто загинув у Ізюмі.

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