По словам первого заместителя начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Сергея Пантелеева, эксгумацию завершили 23 сентября. На брифинге он рассказал, что из-под земли удалось достать 427 тел, среди них есть дети.

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Украина завершила эксгумацию тел в Изюме

На сегодняшний день (речь идет о 23 сентября – 24 канал) мы завершаем эксгумацию тел наших граждан погибших и захороненных в городе Изюм,

– заявил Сергей Пантелеев.

Полковник полиции пояснил, что по состоянию на 23 сентября полиция подняла с земли 427 тел наших граждан, из которых:

202 – тела женщин;

189 тел – мужчин;

и 5 – детей;

11 тел настолько изуродованы, что полиция не может установить их пола, этим будут заниматься судебно-медицинские эксперты;

также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих.

"Большинство тел в ходе визуального осмотра вместе с экспертами имеют признаки насильственной смерти. Точная причина гибели каждого гражданина будет установлена в результате дополнительных экспертных исследований", – заверил Сергей Пантелеев.

Работы в Изюме продолжались неделю непрерывно

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что работы в Изюме продолжались неделю непрерывно.

Из могил получили 447 тел погибших. Из них 215 женщин, 194 мужчины, 5 детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить,

– сообщил Клименко.

По его данным многие тела имеют следы пыток. Игорь Клименко объяснил, что:

перед криминалистами полиции и судмедэкспертами стоит значительная задача – идентифицировать тело каждого погибшего. Ведь родственники должны их похоронить по-человечески;

следователи тщательно документируют каждое военное преступление российских военнослужащих. Не упустят ни одной детали;

преступники обязательно должны быть наказаны.

В прокуратуре заявили, что по каждому эксгумированному труппу следователями уже назначены судебно-медицинские экспертизы. После результатов будут приниматься все необходимые меры для установления обстоятельств гибели людей и наказания российских военных.

Украина завершила эксгумацию тел в Изюме / Фото полиции и прокуратуры

(Важно! Не советуем смотреть их чувствительными людям)

Массовое захоронение людей в Изюме: важное

Массовое захоронение тел в Изюме нашли 15 сентября недалеко от кладбища в Изюме. Российские оккупанты хоронили там украинцев в безымянных могилах во время оккупации в период со 2 апреля по 15 сентября.

Впоследствии стало известно, что люди там похоронены целыми семьями. К примеру, на месте массовых захоронений нашли могилу 6-летней девочки Олеси Столпаковой. Рядом были похоронены ее родители – Елена и Дмитрий. Они не имели отношения к ВСУ, однако оккупанты их могли убить только потому, что мирные жители стали свидетелями преступлений россиян. У оккупантов был приказ убивать свидетелей.

Во время эксгумации Украина стала обнаруживать тела людей со следами страшных пыток. В частности, обнаружили тело мужчины со связанными руками и отрезанной мошонкой

Важно! Редакция 24 канала искренне соболезнует всем родным, знакомым и родственникам погибших в Изюме.

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