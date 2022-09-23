Зустрічі з партнерами проводили не лише президент, а й перша леді Олена Зеленська, премʼєр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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23 вересня завершуються заходи у Нью-Йорку в межах участі України в черговій сесії Генасамблеї ООН. За цей тиждень Україна не лише показала світові звірства росії й вчергове закликала визнати її країною-терористкою, а й провела низку перемовин, зокрема, з новим важливим партнером – Іраком.
Джерело:Володимир Зеленський
Зустрічі з партнерами проводили не лише президент, а й перша леді Олена Зеленська, премʼєр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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