23 сентября завершаются мероприятия в Нью-Йорке в рамках участия Украины в очередной сессии Генассамблеи ООН. За эту неделю Украина не только показала миру зверства россии и в очередной раз призвала признать ее страной-террористом, но и провела ряд переговоров, в частности, с новым важным партнером – Ираком.