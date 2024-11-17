Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Олександра Сєнкевича.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Атака на Миколаїв 17 листопада

Повітряну тривогу в Миколаївській області оголосили близько 04:33. Повітряні сили попереджали про групи "Шахедів" у напрямку Миколаєва. Уже через кілька хвилин пролунали вибухи. Близько 04:50 були повторні.

Згодом голова ОВА Віталій Кім повідомив, що є виклик екстрених служб, надається допомога. Міський голова повідомив, що Російський агресор вкотре атакував цивільну інфраструктуру, зокрема, житловий сектор.

Станом на зараз поранено 4 дорослих та 2 дітей. Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога,

– написав Сєнкевич о 06:24.

Зверніть увагу! Повітряна тривога триває. Росія атакує "Шахедами". Окрім того, зафіксовані пуски "Калібрів" і крилатих ракет з Ту-95МС. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.