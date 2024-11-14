Деталі передає 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Олега Кіпера. У місті лунало щонайменше чотири вибухи.

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Що відомо про загиблу та постраждалих в Одесі

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі загинула жінка. Поранені щонайменше дві людини. Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі. Також пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу однієї із котелень Одеси,

– написав глава ОВА.

Олег Кіпер запевнив, що над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби, а інформацію про наслідки удару по Одесі будуть доповнювати.

Поки що відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Окрім Одеси, держава-територист ударила і по Одеському району.

Про наслідки атаки росіян розповіли й інші представники влади. Зокрема, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що ворог ударив по житловому будинку.

"Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист", – написав він.

24 Канал висловлює свої співчуття рідним і близьким загиблої. Росія має відповісти за злочини!