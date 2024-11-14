У місті працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням власних кореспондентів в Одесі.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу на Одещині оголосили о 21:18.

Спочатку попереджали про загрозу тактичної авіації, а згодом про БпЛА.

Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! У місті працює протиповітряна оборона,

– написав мер Труханов.

О 21:37 пролунав перший вибух, а за 10 хвилин – декілька повторних.

"Вибухи пролунали в межах Одеси. Попередньо було застосовано 2х крилаті керовані авіаційні ракети Х-59/69", – повідомили монітори.

За даними Одеської ОВА, ППО також працювала по "Шахедах".

Тим часом моніторингові канали повідомляють про рух нових ударних БпЛА. Це також підтвердив мер Одеси.

"Ще дві групи БпЛА в бік міста. Центральна частина міста, будьте обережні!" – написав він.

О 22:00 у місті знову чули вибухи.

О 22:12 Повітряні сили попередили про рух нових БпЛА з акваторії Чорного моря.